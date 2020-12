Birkevang Plejecenter er fortsat ramt af Covid 19. Personalet prøver at isolere beboerne, men indtil videre er 26 blevet ramt af virussen. Det samme gælder 12 medarbejdereArkivfoto

26 beboere og 12 ansatte ramt af corona på plejehjem

Næstved - 26. december 2020 kl. 18:10 Af Robert Andersen Kontakt redaktionen

26 ud af 44 beboere er syge, og yderligere tre har symptomer på Birkevang Plejecenter. En beboer er indlagt.

Ligeledes er 12 medarbejdere meldt syge med Covid 19, og tre har symptomer.

Det fortæller direktør i Næstved Kommune Jakob Bigum Lundberg.

- Smitten spreder sig, og vi ved ikke, hvor den kommer fra, siger han.

Nu bærer alle medarbejdere værnemidler med maske og visir hos alle beboere - syge som raske.

Næstved Kommune er i tæt kontakt med plejehjemslægen og Styrelsen for Patientsikkerhed, men det er ikke lykkedes at finde en enkelt smittekilde.

Alle de smittede har det efter omstændighederne ok.

- Deres tilstand er tilfredsstillende, siger han.

Bliv inde på værelset Medarbejderne prøver så vidt muligt at holde beboerne på deres værelser, men da det ikke er tilladt at spærre dem inde, kan der blive brug for alle de pædagogiske evner, de har.

Jakob Bigum Lundberg fortæller, at en del af beboerne er demente, så der er virkelig brug for at være pragmatisk.

Smitten har spredt sig over de seneste to uger, og det er ikke lykkedes at inddæmme den endnu.

Der er dog også et lille lys i mørket, for den første beboer og den første medarbejder er kommet ud af isolation, og begge er raske,

Det er også lykkedes at stoppe smitten på plejecentret Birkebo i Fuglebjerg og på akutpladserne på Marskvej.

