Se billedserie Sonja har intet problem med at sidde på skødet af adfærdskonsulent Irene Jarnved, mens hun taler med Albertina Holmvard. Foto: Kim Rasmussen

Send til din ven. X Artiklen: 25 var til besøgshunds-audition Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

25 var til besøgshunds-audition

Næstved - 27. marts 2018 kl. 20:16 Af Jeppe Hee Rømer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

»VOV!« En Golden Retriever kan ikke holde lyden i sig, da en sort og hvid Shetland Sheepdog går forbi »adfærdsarenaen«. Begge hunde og deres ejere håber på at bestå de tre prøver og få titlen som besøgshund.

En besøgshund skal besøge ældrehjem og andre plejehjem en til to gange om måneden, og her er der mange forskellige beboere. Derfor skal hunden kunne klare mange mennesker og lidt hård håndtering. Til gengæld kan den firbenede fungere som nøgle.

- Hunde kan åbne døre ind til minder og oplevelse, som beboerne ellers havde glemt, fortæller Galina Plesner, der er projektchef i Trygfonden.

Første skridt på vejen til at blive besøgshund er et lægetjek. På briksen sidder det lille gadekryds Sonja på 3,5. Efter at have fået tjekket både hjerte og gummer, står det klart, at den lille pelsbold klarer sundhedstesten til UG.

Efter bestået sundhedstest rykker Sonja videre til »adfærdsarenaen«, hvor blandt andet hundens temperament bliver testet. Der er ikke nogle gamle mennesker, så hundeadfærdskonsulent Irene Jarnved må agere model og sætte sig op i en kørestol. Hurtigt står det klart, at Sonja elsker at blive kløet bag øret, og hun er godt på vej til at blive besøgshund.

Da Irene Jarnved rejser sig fra kørestolen og finder krykkerne frem, opstår der dog problemer. For at teste Sonjas reaktion på høje lyde, lader Irene Jarnved krykkerne falde. Den høje lyd gør Sonja nervøs, så hun ikke tør bevæge sig væk fra sin ejer, Albertina Holmvard.

Desværre skal en besøgshund kunne tackle høje og pludselige lyde, og derfor går Sonja ikke videre til tredje og sidste del af optagelsesprøverne - en snak med ejeren.

Selvom ingen vil bestride Sonjas charme, er det ikke nødvendigvis nok til at blive besøgshund - det kræver også en hvis robusthed, forklarer Irene Jarnved. Derfor bliver Sonja ikke besøgshund i denne omgang, men adfærdskonsulenten opfordrer Albertina Holmvard og Sonja til at vende tilbage, når der igen er audition for besøgshunde til oktober.

I alt mødte 25 hunde med drømme om at blive i løbet af dagen op på Symfonien. 16 af dem blev godkendt, og de kan nu logre ud på landets plejehjem og sprede glæde, ligesom de cirka 700 andre besøgshunde landet over.