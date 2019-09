Borgmester Carsten Rasmussen glæder sig over, at det ikke er nødvendigt at hvæsse sparekniven i år - der er faktisk 25 millioner i overskud i kommunekassen. Foto: Jan Jensen

25 millioner kroner i overskud på budgettet

Samtidig har regeringen afsluttet forhandlingerne med KL - Kommunernes Landsforening om årets udligning mellem kommunerne. Tidligere kom det frem, at regeringen havde proppet 1, 2 milliard kroner i puljen, og når hele regnskabet er gjort op, er der yderligere 45 millioner kroner til Næstved Kommune, men da der er et underskud på 20 millioner - ud af et budget på ca. fem milliarder kroner - i kommune kassen for 2020, ender regnestykket på de 25 millioner kroner.

