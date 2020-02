Den 25-årige formodede gerningsmand blev fængslet frem til 4. marts. Foto: Robert Andersen

25-årig mand fængslet for overfald med sabel

Næstved - 17. februar 2020 kl. 14:02 Af Robert Andersen

Det var en helt rolig ung mand, der mandag trådte ind i retslokalet til mandagens grundlovsforhør efter en kort samtale med i beskikkede forsvarer Roger Kopp Pedersen. Han var klædt i en vissengrøn sweatshirt, jeans, ankelsokker og sneakers.

Han, der er af ikke etnisk dansk oprindelse, satte sig hjemmevant på stolen midt i lokalet og svarede venligt og imødekommende på dommerens spørgsmål.

Han var blevet anholdt søndag kl. 12.35 for et overfald på en jævnaldrende mand i Birkehegnet i Næstved fredag eftermiddag.

Anklager Siw Olsen fortalte, at man sigtede den 25-årige for at have overfaldet den anden mand med en sabellignende kniv, der lå ved siden af anklageren i et plastikrør.

Stikket havde været så kraftigt, at den store kniv havde perforeret manden tyndtarm, og den 25-årige blev derfor sigtet for legemesangreb af særlig farlig karakter efter straffelovens §245, der kan give op til seks års fængsel.

Den 25-årige erkendte, at han havde stukket den anden mand, men bedyrede at det ikke var for at skade ham.

- Det var sket under en slagsmål om kniven, fortalte forsvarer Roger Kopp Pedersen.

Anklager Siw Olsen begærede dørene lukket på grund af det efterforskningsmæssige stade sagen er på og fordi de to parter ikke er enige om sagsforløbet. De skal begge genafhøres.

Det protesterede forsvaret ikke imod. Sjællandske var dog ikke tilfredse med en dørlukning og bad dommer Bo Rasmussen om at holde dørene åbne. Dommeren var dog ikke til tåls at lade offentligheden overvære resten af retsmødet og valgte at imødekomme anklagerens ønske.

Den 25-årige mand blev efterfølgende varetægtsfængslet frem til onsdag 4. marts. Forsvaret valgte ikke at kære rettens afgørelse.

Under retsmødet var der en diskussion om, hvilken forsvarer den nu fængslede unge mand ville have. Det kom frem, at han ved tidligere lejligheder havde haft forskellige forsvarere ved sager i både byret og landsret.

Det ville anklager Siw Olsen dog ikke kommentere yderligere overfor Sjællandske.

Forsvarer Roger Kopp Pedersen har ikke ønsket at kommentere sagen.

Manden, der blev overfaldet, er blevet opereret på Slagelse Sygehus og er uden for livsfare.