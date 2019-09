Se billedserie Fredag den 6. september bliver det grønne flag hejst på skolen i Rønnebæk for 25. gang af borgmester Carsten Rasmussen. Privatfoto

25 år som Grøn Skole

Næstved - 05. september 2019 kl. 08:40 Af Mia Than West Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Elever og ansatte på skolen i Rønnebæk er efterhånden vant til at affaldssortere, tænke over deres forbrug og gøre noget særligt for miljøet og naturen. Her har de i mange år gået på opdagelse i og arbejdet målrettet med klima, natur, miljø, friluftsliv og bæredygtighed gennem Friluftsrådets undervisningsprogram Grøn Skole.

Det er 25 år siden, Rønnebæk Skole, der i dag er en del af Kobberbakkeskolen i Næstved, tog initiativ til at have miljø og bæredygtighed på skoleskemaet. De har som den eneste skole i Danmark været aktive i alle 25 år. Det glæder den nuværende afdelingsleder på skolen Lone Høegh Karslen.

- Vi er den eneste skole, der har fastholdt det. Det involverer hele skolen, og det kommer bestemt ikke fra den ene dag til den anden. Det er selvfølgelig også fordi, vi har et personale, der brænder for det, siger hun.

- Bestemt er jeg da stolt over, at der er noget personale, som hele vejen igennem har været med til at ville det her, uddyber Lone Høegh Karslen overfor Sjællandske.

Selv om hun kun været ansat på Kobberbakkeskolen, afdeling Rønnebæk i godt et år mærker hun tydeligt, hvor engagerede eleverne er i Grøn Skole, og hvor meget de tager del i programmet.

- De får en forståelse af at få noget til at gro, og de lærer vigtigheden af at sortere affald. De kender naturen og er en del af naturen. De lærer at have respekt for naturen og at bruge den og udnytte den. Det giver så meget god mening. Det er jo børnene, vi skal have fat i, konstaterer afdelingslederen.

Der går omkring 160 elever fra 0. til 6. klasse på afdeling Rønnebæk. Skolen har i flere år sorteret affald, og deres forbrug af vand og strøm registreres hvert år som en del af Grøn Skole. Det får eleverne til at reflektere over, hvor vigtigt det er at huske at slukke lyset og spare på vandet.

