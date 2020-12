Se billedserie Karsten Nielsen er fulgt med tiden - han sælger nu både fyrværkeri på bestilling med levering, ligesom man stadig kan besøge butikken på Dyrskuepladsen. Foto: Niels Brande

25-år med festfyrværkeri

Næstved - 30. december 2020

Det er med blødende hjerte - men for en sikkerheds skyld vil vi ikke samle så mange på pladsen, og så skulle gå og tænke på, om nogen blev smittet, det ville være frygteligt. Men jeg lover at næste år, hvor vi forhåbentligt har lagt den Covid-19 bag os, så kommer der et kæmpe festfyrværkeri, som ikke er set i Næstved længe.

Sådan lyder det fra Karsten Nielsen. Han blev egentlig uddannet som klejnsmed i 1987, hvad han arbejdede som frem til 1994, hvor han blev ansat som lokofører hos DSB. Det var en stor drøm, der gik i opfyldelse for ham. Men hans ene knæ blev skadet i en arbejdsulykke, og de mange operationer, der fulgte forværrede blot problemet. Så han endte med at blive afskediget i 2001, da han ikke længere kunne opnå de lægelige helbredsgodkendelser, jobbet som lokofører krævede.

Nye tider efter Seest-ulykke Sideløbende med jobbet som lokofører tog Karsten også et kursus som fyrværker og startede Fyrværkeri Shoppen, der i begyndelsen lå i en lille butik i Østergade 30.

- Dengang måtte man sælge fyrværkeri og afskyde det hele året, men efter ulykken i Seest i 2004 gik myndighederne ind og strammede reglerne et par gange, og så var det svært at overholde reglerne midt i byen. Så i 2007 flyttede vi ud på Dyrskuepladsen og satte telt op og solgte derfra i nogle år, så indrettede vi en skibscontainer med et skur på og solgte derfra, men det var meget koldt og fugtigt, erindrer Karsten Nielsen.

I 2018 købte han derfor en 48m2 stor pavillon med isolering og ombyggede den til en fyrværkeributik.

Corona: Drive-in-system Butikken på Dyreskuepladsen åbner igen. Dog med begrænsninger på antallet af personer, der kan komme ind ad gangen. Særligt udsatte personer kan ringe og få en tid at komme uden for butikkens åbningstid og handle.

Fyrværkeri Shoppen i det hele tager corona-situationen meget alvorligt. De har derfor lavet en række nye tiltag for at begrænse smitterisikoen. Blandt andet et drive-in-system, der kan minde om det, en af de store supermarkedskæder også tilbyder sine kunder.

Tidligere havde Karsten Nielsen sin shop i Østergade.

Fyværkeri på bestilling Det fungerer på den måde, at man bestiller sit fyrværkeri på fyrshoppen.dk, og vælger afhentning i butikken. Når man så holder på p-pladsen ringer man til det telefonnummer, som står på pladsen og så kommer personalet ud med det bestilte fyrværkeri og læsser det ind i kundens bagagerum.

Man kan også vælge at få det leveret til sin adresse gratis, hvis man køber for over 750 kr. og bor i Ugeavisen Næstveds udgivelsesområde. Fyrværkeri Shoppens personale har nemlig bestået et såkaldt ADR-kursus, og må derfor køre med farligt gods.

Karsten Nielsen forsikrer, at hans personale overholder myndighedernes anvisninger om brug af visir eller mundbind, og at de spritter af. På trods af coronaepidemien regner han også med et godt salg i år. "Som det ser ud i år, tror jeg folk vil bruge lidt mere på fyrværkeri og god mad og vin, når vi ikke må samles på grund af covid-situationen" siger han.

Nyt samarbejde for klimaets skyld

Fyrværkeri Shoppen har i år også indgået et samarbejde med en ny leverandør, Royal Fireworks. De har et koncept med, at hvis man køber for 500 kr. af deres fyrværkeri, så giver forhandleren et beløb, som der købes et træ for i samarbejde med Growing Trees Network Foundation.

Aftalen går ud på, at hver gang, der sælges fyrværkeri for 500 kr., så sørger leverandøren for, der plantes et træ, der igennem fotosyntese, er med til at omdanne co2, og dermed bliver den samlede CO2-udledning mindsket.

- Jeg er gået med i den aftale, da jeg synes, vi skal få reduceret den co2-udledning, og have noget mere skov og dyreliv, som vi kan have glæde af i fremtiden, slutter Karsten Nielsen.