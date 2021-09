Send til din ven. X Artiklen: 25 år med You Who i storcentret Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

25 år med You Who i storcentret

Næstved - 29. september 2021 kl. 09:00

- Det var slet ikke meningen, jeg skulle være en del af You Who. Jeg drev en dametøjsbutik i Dianalund, da en god kammerat søgte mit råd til at åbne en dametøjsbutik i Slagelse, og inden jeg fik set mig om, havde vi åbnet You Who sammen. Det er jeg selvfølgelig rigtig glad for den dag i dag, fortæller Kim Toftgaard og smiler.

You Who åbnede i 1996 i Slagelse, i 2002 fulgte butikken i Næstved Storcenter efter, og sidste skud på stammen er webshoppen, der åbnede i 2019, og som nu har gjort det muligt at få det inspirerende livsstils-univers direkte fra postkassen.

Fra mode til livsstil I dag har indehaverparret glæde af hinandens selskab hver dag i butikken i Næstved Storcenter, hvorfra de passer den fysiske butik såvel som webshoppen sammen med deres uundværlige team.

Gennem årene er der sket meget. Kundernes behov og forbrugsmønstre har ændret sig, og den udvikling har indehaver-parret været knivskarpe på helt fra starten. Kundernes behov tages alvorligt, og de gør sig umage med at trendspotte, finde nye mærker og videreudvikle You Who-universet, og det - mener parret selv - har været afgørende for, at You-Who står så stærkt i dag:

- Glæden for os ligger i at give kunderne mere end bare den vare, de er på udkig efter. Vi ønsker at efterlade et aftryk og give dem en særlig oplevelse, hvad enten de handler i vores fysiske butik eller på webshoppen. Det er uden tvivl hårdt arbejde at følge med på den front, men det er også det, der driver os i det daglige og gør, at vi står et så godt sted i dag, siger Kim Toftgaard.

Butikkens 25 års jubilæum fejres med gode jubilæumstilbud fra torsdag 30. september til søndag 3. oktober. Derudover vil der hele oktober måned være "giveaways", konkurrencer og tilbud på You Who's sociale medier.