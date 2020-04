En 24-årig mand er sigtet for vold og bliver fremstillet i grundlovsforhør senere.

24-årig sigtet for overfald på tankstation

Af Mia Than West

Føreren var en 24-årig mand uden fast bopæl. Det viste sig, at den 24-årige var eftersøgt i forbindelse med et overfald, der skete den 15. april, hvor en mand var blevet slået adskillige gange med en styrthjelm på Shell på Odensevej. Derfor blev den 24-årige anholdt og sigtet for kvalificeret vold.