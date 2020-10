To passagerer forsøgte at køre uden gyldig billet. Arkivfoto

24-årig sigtet: Snød med mobilbilletter

Tirsdag eftermiddag blev politiet kaldt ud til Banegårdspladsen i Næstved. Her havde to personer fremvist mobilbilletter i en bus, som ikke var gyldige. De ville dog ikke forlade bussen.

Det endte med, at en 24-årig mand fra Fensmark blev sigtet for at snyde med mobilbilletterne.