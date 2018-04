24-årig mand oplyste forkert navn: Bil beslaglagt på stedet

Politiet standsede onsdag kl. 14.35 en bil på Landevejen i Holme-Olstrup. Føreren oplyste beredvilligt navn og adresse til betjentene, men da der samtidig blev fundet et pas i bilen, blev det konstateret, at han ikke var den, han udgav sig for.

Der var tale om en 24-årig mand fra Årslev, som ikke havde noget kørekort. Derfor blev han sigtet for kørsel i frakendelsestiden, og da han samtidig havde oplyst et forkert navn, blev han også sigtet for overtrædelse af straffelovens bestemmelser om falsk anklage. Da den 24-årige flere gange tidligere var blevet sigtet for at køre uden kørekort, blev hans bil beslaglagt på stedet.