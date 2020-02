24-årig kvinde varetægtsfængslet for vold mod politiet

Baggrunden for fængslingen var en episode, som skete kort efter midnat lørdag. Her var den 24-årige kommet op at slås med en anden kvinde uden for et værtshus i Ramsherred i Næstved. Det opdagede to politibetjente på patrulje, der fik skilt kvinderne ad.