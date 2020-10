Den ene af de to mænd havde 4,9 gram kokain på sig, som var fordelt i mindre poser. Derfor blev han også sigtet for salg af stoffer. Arkivfoto

24-årig fik knytnæveslag i ansigtet og blev afpresset af bekendt

Udenfor døren stod to 28-årige mænd, der er fra henholdsvis Fuglebjerg og Haslev. De var kommet for at presse penge ud af den 24-årige. Kommunikationsmedarbejder i Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi, Palle Hansen, fortæller, at den 24-årige og en af de 28-årige kendte hinanden forud for episoden.

Mandag aften bankede det på døren hos en 24-årig mand, der bor på Korsørvej i Fuglebjerg. Da han åbnede, viste det sig dog at være to gæster, han ikke ligefrem havde inviteret.

