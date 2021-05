2E Group vil opføre 320 nye lejeboliger i Næstved syd. Her illustration fra et tilsvarende byggeri i Egedal Stationsby. Illustration: 2E Group

230 nye lejeboliger på vej til byen

Selvom boligsalget boomer, er det fortsat svært for mange førstegangskøbere at komme ind på boligmarkedet. Det er årsagen til, at den nordjyske ejendomskoncern 2E Group vil opføre 230 nye rækkehuse som lejeboliger i Næstved syd.