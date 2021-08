Udstyret skal være i orden når man starter i skole, og det kan være dyrt. Arkivfoto

Send til din ven. X Artiklen: 22 familier fik hjælp til børnenes skolestart Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

22 familier fik hjælp til børnenes skolestart

Næstved - 10. august 2021 kl. 13:34 Kontakt redaktionen

22 familier i Næstved Kommune har i år fået hjælp hos Dansk Folkehjælp, så deres børn har fået mulighed for af starte deres skolegang på lige fod med alle andre børn.

Læs også: Skoleleder overrasket over ønske om flere skoler

I 2020 søgte 1.275 familier på landsplan, hvoraf 500 modtog Skolestarthjælp, der bl.a. består af en skoletaske, drikkedunk og madkasse, let-læsebøger og en tablet, samt gavekort til køb af nyt tøj og læringsmidler. I år er ansøgertallet steget med hele 21%, men alligevel kan Dansk Folkehjælp sikre, at alle 1.500 godkendte ansøgerfamilier modtager Skolestarthjælp.

Det er som bekendt det første indtryk, der har det med at hægte sig fast. Denne omstændighed gælder også for børn, der starter i skole, hvor risikoen for at blive offer for social stigmatisering er større blandt fattige og socialt udsatte børn. Det handler derfor om at komme bedst muligt fra start på lige fod med alle andre børn, hvis den sociale trivsel og de gode venskaber skal sikres de bedst mulige vilkår.

Sådan lyder den grundlæggende erkendelse, der sidste år fik Dansk Folkehjælp til at lancere sit nye initiativ Skolestarthjælp. I praksis består hjælpen af en pakke, som indeholder en skoletaske, et penalhus, en madkasse, en drikkedunk, bøger og opgavehæfter, tablet samt to gavekort til nyt tøj og læringsmidler til første skoledag. Sidste år havde pakken en værdi af 1.500 kr., men i år er pakkerne en tredjedel større og har således en værdi på 2.000 kr.

I 2020 var der 1.275 ansøgerfamilier, men der var desværre kun økonomi til at uddele 500 hjælpepakker. I år er antallet steget med hele 21%, og alligevel vil samtlige 1.541 godkendte ansøgere modtage hjælp.

Uddannelse og trivsel i skolen er en af de mest afgørende faktorer for at nedbryde negativ sociale arv, siger Generalsekretær i Dansk Folkehjælp Klaus Nørlem.

- Der er mange måder, vi kan måle og diskutere fattigdom på, men det er efterhånden altment kendt, at en god skolegang og uddannelse er afgørende for børn fra fattige og udsatte familier, hvis de skal have mulighed for at komme ligeså godt fra start som deres klassekammerater.

relaterede artikler

De Radikale vil have genskabt fem skoler 09. august 2021 kl. 04:43