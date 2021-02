Den dømte har en lille søn på omkring et år, men han må nu igen, igen undvære sin far, der denne gang blev idømt fem måneders fængsel ved retten i Næstved. Foto: Robert Andersen

22-årig erkender narkosalg: Så mange gange er han blevet dømt

Manden var trods den for årstiden yderst milde dag iført hue, da han indtog vidneskranken og indrømmede, at han havde været i besiddelse af 24,8 gram kokain til videresalg, da han 30. januar i år blev standset i Sct. Mortens Gade. Desuden havde han forinden allerede solgt 13 gram videre.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her