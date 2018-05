22-årige Alexander Bak-Hansen blev i november 2017 ansat som organist i kirkerne i Snesere og Everdrup. Han er rytmisk pianist og havde ikke tidligere spillet kirkeorgel, men han øvede sig i ni timer dagen før jobsamtalen og blev antaget. Foto: Thomas Olsen

22 år og organist: Alexander finder glæde i svære udfordringer

Næstved - 04. maj 2018

Livet må gerne være svært. I hvert fald den del, der skal læres. Det er livsindstillingen hos 22-årige Alexander Bak-Hansen fra Vordingborg.

Derfor var den unge musiker heller ikke bange for sidste år at søge en ledig stilling som organist i kirkerne i Snesere og Everdrup, selv om han aldrig tidligere har spillet orgel.

- Det er kun sjovt at gøre noget, hvis det er svært. Det skal være en udfordring, siger Alexander Bak-Hansen.

Siden november har han været organist i kirkerne, mens han sideløbende går på MGK, musikalsk grundkursus, i Køge med rytmisk klaver som fag.

Han overtog stillingen som organist efter Martin Valsted, der havde fået job i Skt. Jørgens Kirke i Næstved.

De to kender hinanden fra flere koncerter og er begge rytmiske pianister. Martin Valsted spiller ofte koncerter ved siden af organistjobbet, og når kalenderen bliver for fyldt, eller han mangler en afløser, ringer han til Alexander Bak-Hansen.

Det var netop Martin Valsted, som opfordrede den unge vordingborgenser til at søge stillingen.

Som otte-niårig blev Alexander Bak-Hansen sendt til klaverundervisning på musikskolen i Vordingborg, og musikken fik grundigt tag i ham.

- Mange af mine jævnaldrende holdt med årene op med at spille, men jeg blev ved.

Han voksede op med klassisk musik, som forældrene hørte i hjemmet, og de tog ham også med i kirke engang imellem. Til daglig gik han på Steinerskolen.

Den unge organist lægger ikke skjul på, at han er intellektuel. Senere i livet læser han måske en boglig uddannelse, jura er en mulighed, men i første omgang vil han konservatorieuddannes i rytmisk klaver - i Danmark eller i udlandet.

For at få jobbet som organist skulle han udover en samtale også spille et par salmer samt brudemarchen for menighedsrådet.

Til forskel fra klaveret, spilles et kirkeorgel med både hænder og fødder, hvor de dybe bastoner fremkommer ved pedaltråd.

Det havde Alexander Bak-Hansen aldrig prøvet før. Han fik derfor lov til at låne orglet i Snesere kirke et døgn før samtalen, og så øvede han sig ellers i ni timer.

- Jeg fandt ud af, at det var svært, men ikke umuligt, husker den unge organist, der følte, at han inden for et par måneder nok skulle få bedre styr på det.

Åbenbart fik han så godt styr på det på de 24 timer, at menighedsrådet antog ham.

Han har dog stadig meget at lære, når det kommer til fodarbejdet, så han kan levere vellyd i kirken.

- En brudemarch uden godt fodarbejde er ikke noget værd, som han siger.

Han har allerede spillet til både højmesser, meditationsgudstjenester, begravelser og bryllupper, og de gør indtryk på den unge mand.

- Jeg synes, det er enormt givende at spille til et bryllup og være med til at gøre dagen til noget særligt.

Snesere kirke er meget lang, og han skal vænne sig til, at lyden er længere tid om at nå menigheden end hans ører. Det er en udfordring. Især når han er bedst på gehør.

- Følger jeg lyden af menigheden, spiller jeg ude af takt, forklarer han.

Det er ikke godt, efter som organisten har en ledende rolle, når det kommer til musik og sang i kirken. Han er dog kommet efter det allerede, mener han.

- Jeg er meget, meget glad for at være her.

Han er udmærket bevidst om, at han ikke har en lang uddannelse som organist bag sig, men med rytmisk klaver som sit speciale og et ønske om at lære livet igennem, skal han nok kunne levere både til tjenesterne, men også ved koncerter i kirken.

- Jeg har ingen intentioner om at skulle opføre store værker på orgel. Ikke at der er noget galt med barokmusik, men jeg kan bare se, at interessen er anderledes her i dag. Jeg vil gøre kirkemusikken mere nutidig, siger Alexander Bak-Hansen, der gerne skubber lidt til normerne for formerne.

- Skal kirken være for alle, skal den nok på nogle punkter forny sig, siger han med sigte på musikken.

Det meste af hans arbejdstid er ved kirkeorglet, men han bruger også kirkens klaver, når muligheden byder sig, som den gør i morgen.

Som 15-årig dannede han en jazztrio med to venner på henholdsvis kontrabas og trommer. Almass kalder de sig, og i dag er trioen blevet til en kvintet, efter de har fået en jazzelskende guitarist og ligeledes sangerinde med i besætningen.

Lørdag 5. maj klokken 15 i Snesere kirke giver Almass en koncert med fortrinsvis jazzværker, mens Alexander Bak-Hansens sørger for at tilsætte klaverversioner af kendte danske forårssange. Der er gratis adgang.