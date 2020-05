21-årig uden kørekort fik bil beslaglagt

Her viste det sig, at chaufføren - en 21-årig mand uden fast adresse - ikke havde kørekort til at køre bilen.

Da det ikke var første gang, han var blevet taget i at køre uden kørekort, blev hans bil beslaglagt.

Han blev sigtet for at køre uden førerret. Desuden viste det sig, at manden også havde et baseballbat i bilen, og han blev derfor også sigtet for at overtræde våbenloven.