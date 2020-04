21-årig sigtet for salg af stoffer

En 21-årig mand med ukendt adresse blev tirsdag aften anholdt og sigtet for at sælge stoffer. Det var en patrulje, der standsede den unge mand, som kom kørende på en knallert på Østre Ringvej i Næstved.

Det viste sig, at knallerten var stjålet, og at manden havde 18,3 gram hash på sig - fordelt i 14 små klumper. Han blev derfor anholdt klokken 20.35 og sigtet for at sælge stoffer.

Han blev taget med på stationen, hvorfra han blev løsladt igen klokken 23.40.