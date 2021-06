Se billedserie Jan Weber Madsen måtte opgive sit værksted i Holme-Olstrup efter årelang usikkerhed om ekspropriation. Nu synes han det hele er alt for sent. Fotos: Kim Palm

2026 - er det en joke? Massiv skuffelse blandt byens pendlere

Næstved - 28. juni 2021 kl. 12:56 Af Kim Palm Kontakt redaktionen

Himlen var klar, blå og skyfri foran Næstved Storcenter, men dagens store nyhed om at motorvejen til Rønnede nu er en færdigforhandlet realitet, bliver ikke skyllet ned med liflig rosévin blandt byens borgere.

Det er nemlig årstallet den er gal med. Helt galt, hvis man spørger bilisterne foran Bilka mandag i middagssolen.

- 2026 - er det en joke? Uha da-da. Det er alt for sent. Den motorvej skulle være blevet bygget for 20 år siden, lyder det fra Frank Jensen fra Vordingborg.

Han kører med cement for Aalborg Portland, er flittig bruger af Rute 54 og oplever hyppigt at blive fanget i køen ved BonBon-Land.

- Jeg tænker bare, fuck de sure godser og se at komme i gang. Det kan kun gå fra langsomt, lyder det fra Frank Jensen inden han vælter varer ind i bilen og kører ud af Næstved, der tidligst får motorvej i 2028 eller 2029.

20 år for sent

Anna Pind og Per Rasmussen har lige trillet indkøbsvognen ud af Bilka. De bor i byen og så sent som søndag aften, var motorvejen det store samtaleemne i familien.

- 2026!!! Den motorvej skulle jo være blevet anlagt allerede da Henning Jensen var borgmester. Vi er bange for vi sakker yderligere bagud her i byen, lyder det fra ægteparret.

Jan Weber Madsen er heller ikke imponeret. Han måtte opgive sit autoværksted i Holme-Olstrup efter flere års usikkerhed om, hvorvidt Webers Auto blev omfattet af ekspropriation eller ej. Det gjorde værkstedet usælgeligt. I tilgift kom coronaen forbi og pressede Jan Weber Madsen udover kanten mod konkurs.

- Nu er det forbi og jeg kan dybest set være ligeglad. Men jeg synes det er synd for alle dem, der dagligt spilder tiden, siger Jan Weber Madsen.

15 år i kø

Henrik Gullestrup ved også, hvad han snakker om. I 15 år pendlede han fra Næstved til arbejdspladsen i Faxe af Rute 54, inden han fik job i Glumsø.

- Jeg synes jeg har taget min tur i køen og det er et rigtigt dårligt signal at sende til byens arbejdspladser og til de børnefamilier, der overvejer et liv i Næstved. Vi er i forvejen blevet en pensionistby, siger Henrik Gullestrup.

Mens tidsplanen virker diskutabel er der til gengæld ingen tvivl om, at Næstved får motorvej til Rønnede. Det er besluttet af et enigt Folketing. Projektet omfatter 15 kilometer motorvej, der begynder ved fordelerringen i Øverup og slutter ved afkørslen ved Rønnede. Motorvejen kommer til at gå nord om Holme-Olstrup og følger den eksisterende Rute 54 gennem Boserup Skov.

Projektet har en positiv samfundsøkonomisk forretning på 5,1 procent, fremgår det af aftaleteksten i Folketinget.