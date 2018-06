Se billedserie Der var masser af smil og glæde hos både børn og voksne ved Bamseløbet for to år siden. Alle børn og voksne var iført ens, blå T-shirts med kampagnens navn og maskotten bamseven. Igen i år er der Bamseløb, hvor 200 børn fra seks institutioner deltager i Fri for Mobberi Børnestafetten. Foto: Anders Ole Olsen

200 børnehavebørn til kamp mod mobning

Næstved - 07. juni 2018 kl. 17:37 Af Mia Than West Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er igen i år fokus på mobning, når børnehavebørn fra institutionerne Børnely, Grønnebakken, Kornblomsten, Lillevang, Pilegården og Sommerfuglen i Næstved deltager i Bamseløb.

Bamseløbet er inspiret af Fri for Mobberi Børnestafetten, som er Mary Fonden og Red Barnets årlige børneløb mod mobning. Med Bamseløbet ønsker institutionerne at markere det alvorlige budskab: Det er aldrig i orden at mobbe, og alle har ret til en plads i fællesskabet. Det er femte år i træk, at Bamseløbet bliver afholdt i Næstved. Det sker torsdag den 14. juni og foregår på det grønne areal ved Banetoften.

Alle institutioner, der deltager, ligger i Kalbyris- og Kildemarkskvarteret, som er en del af dagtilbudsområde Øst. Børnene er fra tre til seks år og har alle op til Bamseløbet arbejdet med materiale fra Fri for Mobberi i deres institutioner, som blandt andet handler om at lære børnene, at man sagtens kan lege sammen og være sammen med andre børn - uden at drille og mobbe.

Som maskot for Bamseløbet er der lavet en bamse i menneskestørrelse. Det er også heraf navnet stammer. Desuden har hvert barn i institutionerne en lille lyseblå bamse, som er barnets egen bamseven. Denne bamse kan barnet bruge til at fortælle ting til og til at trøste sig med.

- Både vi og børnene er meget glade for de små bamser. Vi kan se, at børnene hjælper hinanden, når de er kede af det, blandt andet ved at finde og hente hinandens bamser, fortæller daglig leder i Lillevang, Elsebeth Aabo.