Artiklen: 20-årig sigtet for salg af narko

Da et par politibetjente fredag kort før klokken 22 var på fodpatrulje ved Parkvej i Næstved, lagde de mærke til en ung mand, der pludselig stak af, da han så betjentene.

Her fandt politiet nemlig 70 poser med hash og flere andre ting, der indikerede, at han solgte hash. Den unge mand, der er 20 år og fra byen, blev anholdt og sigtet for salg af narko