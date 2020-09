20-årig mand sigtet for salg af narko

Politiet fik mandag eftermiddag klokken 15.38 en anmeldelse om, at der foregik noget mistænkeligt ved en bil på Troensevej i Næstved. En patrulje fandt hurtigt frem til bilen, og bag rattet sad en 20-årig mand fra Jylland, der viste sig at have en del stoffer på sig.

Politiet fandt 29,3 gram hash fordelt på 26 klumper, 2,6 gram skunk i to poser og to joints. Herudover havde han et støre kontantbeløb og to telefoner, der så ud til at være blevet brugt til salg af narko. Han blev derfor anholdt klokken 15.50 og sigtet for salg af narko. Politiet er nu i færd med at undersøge, om han skal fremstilles i grundlovsforhør tirsdag.