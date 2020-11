To yngre mænd blev anholdt i løbet af weekenden for narkokørsel. Modelfoto: Kenn Thomsen

20-årig mand fra Greve fik bilen beslaglagt

Politiet valgte at anholde en 20-årig mand fra Greve søndag kl. 00.20 i Riddergade i Næstved for narkokørsel og for at køre uden kørekort.