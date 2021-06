20 år i byrådet må være nok: Lad de unge komme til

Elmer Jacobsen føler ikke trang til at smække med døren, snarere at udtrykke taknemmelighed over at have været med. Han mener, at de mennesker, som bruger deres fritid på at arbejde i kulissen, har fortjent bedre. De skal ikke bruge deres tid på at rydde op.