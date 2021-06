Se billedserie Frida Agerskov Kristiansen er en af de mange unge fra 16-19 år, der skal have første vaccinestik. Foto: Martin Rye.

Send til din ven. X Artiklen: 19-årige Frida mistede sin morbror til Corona: Nu skal hun selv vaccineres Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

19-årige Frida mistede sin morbror til Corona: Nu skal hun selv vaccineres

Næstved - 16. juni 2021 kl. 15:39 Af Martin Rye Kontakt redaktionen

Nålen nærmer sig. Sygeplejersken har den i sin højre hånd og fører den mod Frida Agerskov Kristiansens venstre overarm. Den spidse nål rammer hendes hud og laver en lille kløft i overfladen, inden den når helt igennem. Pfizer-vaccinen strømmer nu ind i hendes blodbaner. Nålen har ramt lige midt i hendes tatovering af en blomsterkrans med et heavy metal-håndtegn i midten.

- Hvis jeg kan tåle at blive tatoveret, kan jeg nok godt tåle at blive stukket med en nål, siger Frida Agerskov Kristiansen.

Tatoveringen er til ære for hendes morbror, der døde med Corona sidste år, da pandemien rullede ind over landet.

- Jeg har en ide om, at han måske kigger med et sted fra, siger hun.

Den 19-årige HTX-elev fra Holme-Olstrup er en af de mange unge, der lige nu får deres første vaccinestik i Arena Næstved. Region Sjælland begyndte at invitere de 16-19-årige til deres første vaccine i slut maj.

I stiv arm? Efter nålen er trukket ud, får hun et lille hudfarvet plaster på. Hun er okay.

Efter stikket bliver hun placeret på en grøn plasticstol, hvor hun skal vente et kvarter for at se, om hun får nogle bivirkninger. Hun bliver udstyret med et krus rød saft, for at blodsukkeret ikke skal falde for meget.

Hyldest til morbror Selvom vaccinen nu giver hende mere frihed, vil hun alligevel nok gerne testes, når hun skal besøge sin familie. Hun har en 94-årig oldemor, og der tør hun ikke tage nogen chancer.

- Jeg kan stadig bære smitten, og det er lidt skræmmende at tænke på, siger Frida Agerskov Kristiansen.

Hun ved nemlig godt, hvad konsekvenserne kan være. Begravelsen for hendes 69-årige onkel var en påmindelse om, hvor stærkt pandemiens jerngreb er.

- Det var selvfølgelig rigtig hårdt at miste ham. Det mindede os om, at den her sygdom ikke er for sjov, siger Frida Agerskov Kristiansen.

Hele familien var hårdt ramt, fortæller hun. Men efter et år er de begyndt at affinde sig med det, selvom tanken om, at han er borte, stadig påvirker dem dybt.

Nu sidder mindet om ham på hendes venstre overarm.

Fri sommer Frida Agerskov Kristiansen afslutter den 22. juni sin HTX i Næstved med en eksamen i bioteknologi. Hendes drøm er at blive læge, men før den drøm kan realiseres, skal der festes.

- Vi skal feste for alle de fester, vi missede under Corona. Min egen 18-års fødselsdag blev aflyst på grund af pandemien, så vi har noget, der skal indhentes, siger Frida Agerskov Kristiansen.

For hende betyder det også, at hun kan slippe sig selv fri hen over sommeren.

- Det giver en enorm frihed at vide, at jeg ikke skal testes hele tiden. Vi kan få en sommer, hvor vi kan feste så meget vi vil, siger hun.