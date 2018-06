19-årig udsat for røveri

To mænd er blevet anholdt for at have begået røveri mod en 19-årig mand på Hvedevænget i Næstved. Røveriet skete omkring klokken 01.55 natten til søndag, hvor den 19-årige blev passet op af de to unge mænd, skriver tveast.dk

Han blev truet med pistol til at udlevere mobiltelefon og andre værdier.

De to røver på henholdsvis 17 og 19 år er dog hurtig blevet anholdt af politiet. Pistolen, der er blevet brugt under røveriet, ledes der stadigvæk efter.