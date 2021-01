To unge mænd tæskede en tredje, fordi han havde været lidt for tæt på den enes kæreste. Foto: Kenn Thomsen

18-årig tæsket for gramseri på kvinde

»Ejerskab« over en kvinde fik to mænd til at tæske en tredje på Birkehegnet i Næstved nytårsnat. Klokken 03.41 fik politiet en anmeldelse om vold på adressen i det sydlige Næstved. Her var en 18-årig mand kommet til at tage en andens kvinde på lårene.