En 18-årig mand blev anholdt og sigtet for kørsel i påvirket tilstand og kørsel uden førerret efter et lille færdselsuheld tirsdag eftermiddag. Foto: Lars Sandager Ramlow

18-årig sigtet for narkokørsel efter færdselsuheld

En 18-årig ung mand blev tirsdag klokken 13.52 anholdt og sigtet for kørsel i påvirket tilstand og kørsel uden førerret. Det skete efter et færdselsuheld på Næstvedvej i Fensmark.

Nakometertest gav udslag for kokain og cannabis

En politipatrulje mødte kort efter de tre personer i Fensmark. Det var en 18-årig mand fra Fensmark, en 18-årig mand fra Næstved og en 14-årig pige fra Vordingborg.

Den 18-årige fra Fensmark indrømmede, at han havde været fører af ulykkesbilen på trods af, at han ikke havde noget kørekort. En narkometertest gav udslag for kokain og cannabis, og den 18-årige blev herefter anholdt og sigtet for kørsel i påvirket tilstand og kørsel uden førerret.