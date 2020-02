Fra en kælderlejlighed i Næstved solgte den unge mand i følge sigtelsen ikke under to kilo kokain. Arkivfoto

18-årig mand fængslet for kokainsalg fra kælderlejlighed

Næstved - 13. februar 2020 kl. 08:54 Af Kim Palm Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En 18-årig mand fra Næstved blev tirsdag formiddag anholdt, sigtet for omfattende kokainhandel fra en kælderlejlighed midt i byen.

Knap et døgn senere blev han fremstillet i et grundlovsforhør og her fremgik det, at den 18-årige er en del af et større sagskompleks med flere involverede.

To andre unge mænd er allerede blevet anholdt, mens flere mistænkte stadig er på fri fod. Derfor begærede specialanklager ved Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi, Skipper Pelle Falsled, at sagen blev ført for lukkede døre af hensyn til den videre efterforskning, hvorefter pressen og de pårørende måtte forlade lokalet.

- I en narkosag leder vi både efter leverandørerne og aftagerne af stoffet. Derfor blev dørene lukket af hensyn til den videre efterforskning, forklarer Skipper Peppe Falsled.

Den 18-årige er sigtet for salg af ikke under to kilo kokain fra kælderlejligheden. Selv nægter han sig skyldig, men erkender ifølge forsvarer Susan Jørgensen, at have medvirket til salg af mellem 100 og 150 gram kokain. Han er nu varetægtsfængslet foreløbig frem til 5. marts.

Den sigtede er af dansk afstamning og flere pårørende brød ud i gråd, da sigtelsen mod den 18-årige blev læst op.

Sidste år indledte politiet kampagnen "Næverzone - Nul narko i Næstved". Det er en indsats, hvor politiet er gået sammen med blandt andet diskoteker, restauratører, uddannelsesinstitutioner og frivillige om at begrænse de unges brug og salg af narko i Næstveds natteliv.

En indsats, der blandt andet har budt på et forældremøde for de unges forældre og en samtalesalon for de unge.

