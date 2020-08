Politiet stoppede festen for flere hashrygere i weekenden. Foto: Jens Wollesen

17-årig solgte hash og kokain

Af Esben Thoby Søndag klokken 16.45 fattede politiet interesse for en 17-årig dreng på Sneppevej i Næstved. Det viste sig, at den 17-årige havde fire små poser med i alt 3,1 gram kokain og fem poser med seks gram hash på sig.

På hans bopæl blev der også fundet en enhåndsbetjent foldekniv og en totenschlæger. Den 17-årige blev anholdt klokken 17.31 og sigtet for salg af stoffer og for overtrædelse af knivloven. Han blev afhørt på politistationen i Næstved, og de sociale myndigheder er underrettet om sagen. Stofferne blev konfiskeret.

Dagen forinden havde politiet også konfiskeret hash. Det skete, da de lørdag klokken 19.21 fik en anmeldelse om en mulig hashhandel, hvilket førte dem til et skur på Lyngstien i Næstved.

Her var tre mænd i alderen 21 til 29 år, og en 22-årig mand fra Fensmark havde et halvt gram hash på sig. Det blev konfiskeret, og den 22-årige blev sigtet for overtrædelse af lov om euforiserende stoffer.