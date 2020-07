17-årig sigtet for sofabrand

Torsdag eftermiddag meldte en 17-årig dreng fra København sig til politiet for at stå bag den sofabrand, der onsdag aften var opstået på Regimentsvej i Næstved.

Han forklarede, at ham og en kammerat ville tænde et bål, men at ilden bredte sig til sofaen ved et uheld.