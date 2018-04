Pigen blev befølt i skridtet inden for tøjet af sine bedsteforældres plejebarn. Foto: Allan Nørregaard

17-årig dømt for at beføle plejeforældres barnebarn i skridtet

Næstved - 08. april 2018 kl. 07:15 Af Esben Thoby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En 17-årig mekanikerlærling med et drenget ansigt og endnu voldsomt lag hvalpefedt blev fredag ved Retten i Næstved fundet skyldig i blufærdighedskrænkelse af en femårig pige.

Den snart 18-årige blev dømt for flere gange over en periode fra januar til maj sidste år at have befølt pigen i skridtet inden for tøjet. Det koster en betinget fængselsstraf på 40 dage, ligesom den unge mand skal udføre 60 timers samfundstjeneste og betale 10.000 kroner i tort til pigen.

Anklager Anne Marie Fink erklærede sig efterfølgende tilfreds med dommen, selvom hun havde procederet for mellem 60 dage og tre måneders fængsel.

Krænkelserne fandt sted hjemme hos den femåriges mormor og morfar i en mindre by vest for Næstved. Her havde den 17-årige boet, siden han var fire år, idet pigens bedsteforældre var hans plejeforældre. Han flyttede siden til sin far i Ringsted i forbindelse med sagen.

Det var den femårige, som en dag i maj sidste år fortalte sin mor og morens svigerinde, hvad hun havde været udsat for. Det forklarede begge, da de vidnede i retten.

Her blev en videoafhøring af pigen også afspillet, hvor hun fortalte præcis det samme, som hun havde betroet sine familiemedlemmer. Dommer Ulla Tange Christensen sagde efterfølgende, at retten fandt den femåriges forklaring troværdig og detaljeret trods hendes unge alder.

Pigen fortalte, at hun var udsat for at blive befølt i skridtet flere gange, og at det med sikkerhed havde fundet sted fra hendes femårs fødselsdag i januar 2017.

Den 17-årige nægtede sig skyldig og fortalte, at han stort set aldrig havde været alene sammen med pigen. Hans plejemor vidnede og sagde, at de to havde haft masser af muligheder for netop det.

-Jeg tænker, det er helt sindssygt, at jeg er blevet anmeldt for det her, for det er aldrig foregået. Jeg har slet ikke den slags lyster på nogen måder, bedyrede den 17-årige fra vidneskranken.

Han har nu 14 dage til at overveje, om han ønsker at anke dommen til Østre Landsret.

