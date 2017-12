Tænk lige over at fjerne brændbare ting fra carport og lignende steder og luk skraldespande og containere, så en vildfaren nytårsraket ikke får sat ild i noget ved en fejl. Foto: Beredskabsstyrelsen

16 gange flere brande nytårsaften

Det viser Beredskabsstyrelsens statistik, og på baggrund af statistikken opfordrer Beredskabsstyrelsen til, at man gør hvad man kan for at minimere risikoen for brand.

- Nytårsaften skal være en fest, og det bliver det også, hvis vi passer på os selv og hinanden og sørger for at fjerne brændbart materiale fra carporten og altanen, inden raketterne fyres af, siger Mads Dalgaard, der er seniorberedskabsmester i Beredskabsstyrelsen.

Han opfordrer til, at man sørger for at lukke affaldscontainere, skraldespande og døren til garagen, så man ikke risikerer, at en vildfaren raket sætter ild i noget brændbart. Af samme årsag er det en rigtig god idé, at fjerne brændbart materiale fra carporten, altanen og lignende.