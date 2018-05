Artiklen: 16-årig dømt for at stjæle bibliotekslamper første juledag

Drengen havde sendt en anden person afsted med en skriftlig fuldmagt for at erkende det forhold, han var sigtet for, nemlig klokken 22 om aftenen på første juledag sidste år at have stjålet to udendørslamper fra Fensmark Bibliotek.