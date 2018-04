Artiklen: 16-årig dømt for at slå pædagog med fjernbetjening

16-årig dømt for at slå pædagog med fjernbetjening

I første omgang var der rejst sigtelse for grov vold, idet drengen havde slået med en genstand - men en fjernbetjening er ikke stor nok til at kunne gøre den skade, som kræves af paragraffen.

Episoden skete om formiddagen på et bosted i Glumsø så sent som 4. marts i år. Politiet og anklagemyndigheden har arbejdet hurtigt for at få sagen for retten.