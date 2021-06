Der bliver masser af musik på Grønnegade i sommer. Programmet offentliggøres løbende.

15 sommerkoncerter på Grønnegades Kaserne

Næstved - 22. juni 2021 kl. 14:40 Kontakt redaktionen

.

Det bliver for alvor »Sommer på Grønnegade«, når der igen kommer gang i koncertlivet på den gamle kaserne tre weekender i uge 29, 30 og 31.

I de kommende uger offentliggøres navnene på de kunstnere der skal optræde på Grønnegades Kaserne Kulturcenter under det helt nye format »Sommer på Grønnegade«. Tre weekender i træk er Lave Ridebane omdrejningspunktet for koncerter for både børn, unge og voksne.

Allerede nu løfter Grønnegades Kaserne sløret for tre af dagene. Fredag den 30. juli er det først Mel's Room og senere Barselona, der spiller op. Søndag den 1. august byger på Trolle og Tormod. Lørdag den 7. august går Ekkokammer og Gasoline på scenen. De ti resterende koncerter offentliggøres løbende. Første koncertweekend bliver 23. til 25. juli. Sidste 6. til 8. august.

Lang planlægning Tidspunktet og formatet er nøje udvalgt, og planlægningen har stået på længe, fortæller kulturcentrets leder, John Nørbjerg.

- Der er simpelthen brug for musik og gang i den i Næstved. Vi havde jo håbet at det ville flaske sig sådan at både vaccinationsplaner og smittetryk gjorde det muligt at holde arrangementer som disse. Derfor har vi længe haft kig på de tre weekender, og arbejdet hen imod "Sommer på Grønnegade", siger John Nørbjerg.

Aflyste festivaler Særlig én ting, har været udslagsgivende for, at man har kastet sig ud i arrangementet.

- De facto-aflysningen af de danske festivaler, hvor man ikke måtte have overnattende publikum, har givet et stort tomrum hos mange, for hvem sommer er lig med musik under åben himmel. Det tomrum kan vi blandt andet være med til at udfylde med "Sommer på Grønnegade", fortæller kulturcenterleder John Nørbjerg.

Hyggeligt med lokalt tvist Programmet opdeles så fredagenes program præsenterer publikum for en perlerække af nyere dansk popmusik med fokus på indie pop og rock, med et tempo som i den grad kan få gang i festen og publikum. På lørdagene får andre musikalske kræfter lov til at give publikum nogle oplevelser med større fokus på nærvær og tekstuniverser. Hver af de tre weekender slutter af med koncerter søndag kl. 13.00 for børnefamilierne.

Programmet vil bestå af en blanding af lokale og nationale musikere fra en af de allerhårdest ramte brancher her under coronakrisen; up-coming bands såvel som professionelle acts. Dette er både en gratis oplevelse til borgerne i Næstved Kommune, og en håndsrækning til musikmiljøet og kulturens fødekæde.

