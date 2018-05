15 mio. kr. skal spares på handicapområdet

Hullet er dels slået i 2017 og er altså en gammel budgetoverskridelse på 11 millioner kroner, som er skubbet foran til budgetåret 2018, forklarer formand for Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget, Michael Perch (S), mens der yderligere ventes et underskud på knap fem millioner kroner i år, hvis der ikke handles.

Orienteringen af udvalget i går er et forsøg på hurtig handling, forklarer Michael Perch (S). Udvalget har nu bedt administrationen komme med et sparekatalog med mulige besparelser, som skal fremlægges på næste udvalgsmøde i begyndelsen af juni. Samtidig søger udvalget om 15 millioner kroner i en åben pulje under byrådet, som de politiske udvalg kan søge i.

Dermed håber udvalget at have to muligheder for at lukke budgethullet, når de samles igen om fire uger. Administrationens forslag til besparelser er ikke ensbetydende med besparelser, påpeger formanden.