Udover at være sæson for fyldte maver er julen også sæson for indbrudstyve. Modelfoto Foto: GERARD BEZARD

Send til din ven. X Artiklen: 15 lokale indbrud Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

15 lokale indbrud

Næstved - 26. december 2019 kl. 15:06 Af Ida Steenfeldt Andersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Indbrudstyvene, der har arbejdsområde i Næstved Kommune, har lavet andet end at danse om juletræet og spise god mad i juledagene. Der er blevet begået 15 indbrud i Næstved Kommune mellem den 23. og den 26. december (ved middagstid). Her er der både tale om indbrud i villaer, lejligheder og virksomheder, dog ingen større virksomheder.

Læs også: Litauisk tyv varetægtsfængslet i fire uger

Det oplyser Sydsjælland og Lolland-Falster politi.

I alt er der blevet anmeldt 27 indbrud i hele Sydsjælland- og Lolland-Falsters politikreds mellem den 20. og 25. december i år.

Antallet er faldet De seneste 10 år er antallet af indbrud på landsplan dog faldet markant. Siden 2008 er der sket et fald på cirka 34 procent i antallet af anmeldte indbrud i privat beboelse. Det oplyser Rigspolitiet i en pressemeddelelse. Allan Holm, chef for Nationalt Forebyggelsescenter i Rigspolitiet, begrunder faldet med, at flere danskere sikrer deres hus mod indbrudstyve.

- Faldet skyldes ikke mindst, at flere og flere sikrer deres hus. For jo sværere det bliver at være indbrudstyv, jo færre indbrud kommer der. Derfor er det så vigtigt, at man ved, hvad man skal gøre for at gøre livet surt for indbrudstyven, siger han.

Pas på hæleri Udover at sikre sin bolig opfordrer Allan Holm også til, at man mindsker markedet for de indbrudstyve, der skal have afsat deres stjålne koster.

Råd til at undgå hæleri Bed om at se en kvittering

Betal med Mobilepay, så man kan spore sælgeren

Køber du en cykel, så tjek om stelnummeret er kendt i politiets systemer. Det kan du gøre via app’en Politi.

Hvis du handler på internettet, så gå efter de steder, hvor sælgeren er NemID-valideret.

- Indbrudstyvene vælger typisk let-omsættelige varer som smykker og elektronik. De har brug for hurtigt at komme af med tingene igen, så de ikke ligger inde med dem alt for længe. Så hvis du får et godt tilbud om at købe billige varer, enten af en bekendt eller via handelspladser på nettet, så tænk over om det kan være stjålne varer, siger han.

Han forklarer, at hvis tyvene ikke kan komme af med deres varer, så mister de interessen for at stjæle igen.

relaterede artikler

Fibernetsag: Hæleri af syv stjålne skydevåben koster fire år bag tremmer 20. december 2019 kl. 07:40