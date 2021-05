Se billedserie Julie Kirk Olsen er selv storforbruger af genbrugstøj, så hun har fundet den helt rette hylde som frivilig medhjælper i Kræftens Bekæmpelses genbrugsbutik. Her ses hun sammen med sin mormor Anne Christensen. Privatfoto

15-årige Julie er den yngste frivillige i genbrugsbutik

Næstved - 26. maj 2021 kl. 17:00 Af Jan Jensen Kontakt redaktionen

Jeg har altid haft en stor interesse for genbrug og bæredygtighed, og siden jeg var helt lille. Da jeg sidste år så, at Kræftens Bekæmpelse var ved at åbne en stor genbrugsbutik lige ved siden af min skole, vidste jeg bare, at dér ville jeg gerne arbejde.

Så klart kan det siges. Julie Kirk Olsen er 15 år og går til daglig i 8. klasse.

Gør det for sin far Hun har altid haft interesse for genbrug og bæredygtighed. Det begyndte, da hun var helt lille og ikke mindst fordi hun har været med sin mor og mormor i genbrugsbutikker.

Hun var kun 12 år, da hun var med i DR Ultras 'Designtalenterne', hvor hun tog rundt i forskellige genbrugsbutikker for at sammensætte det mest bæredygtige tøj. Hver tirsdag tager Julie Kirk Olsen til butikken direkte efter skole. Det gør hun for sin far. Hun var blot fire måneder gammel, da hun mistede sin far til kræft.

- Det giver bare så meget mening for mig at arbejde her i butikken. Både fordi jeg kan få lov til at arbejde med genbrug, og fordi jeg kan arbejde sammen med min mormor, siger den unge frivillige ansatte.

Masser af fedt genbrug Julie Kirk Olsens morfar døde også af kræft, og flere familiemedlemmer har haft sygdommen tæt inde på livet. Historierne motiverer hende til at yde et stykke arbejde i den gode sags tjeneste.

Der er gået et år siden Kræftens Bekæmpelse åbnede genbrugsbutikken på Gl. Holstedvej 5, og coronakrisen har præget det første leveår. Men butikkens i alt 30 frivillige har formået at holde humøret højt - ikke mindst på grund af Julie Kirk Olsens tirsdagsbesøg.

- Jeg er så glad for at arbejde her. Alle de andre frivillige er bare så søde og rare. Og så er det bare en rigtig stor og fin butik med en masse fedt genbrug, siger Julie Kirk Olsen, som ind i mellem ikke selv kan lade være med lige at shoppe lidt genbrug.