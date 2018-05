15-årig arrangerer Knæk Cancer

15-årige Frederikke Dyjak Knudsen stabler et lokalt Knæk Cancer arrangement på benene i Glumsø. Fotos: Peer Rasmussen

Næstved - 17. maj 2018

Den 27. oktober finder det store Knæk Cancer arrangement sted over hele Danmark, og i Glumsø bliver der også et lokalt arrangement.

Det er 15-årige Frederikke Dyjak Knudsen fra Glumsø, som har taget initiativ til at stable arrangementet på benene, og hun er allerede godt i gang med planlægningen.

- Selve arrangementet kommer til at foregå den 27. oktober fra klokken 14.00-19.00 i Glumsø Hallen. Det handler selvfølgelig om at skrabe så mange penge sammen til Knæk Cancer som muligt. Lige nu er jeg i gang med at booke kunstnere til underholdningen. Senere vil jeg komme rundt til erhvervs- og forretningslivet i Glumsø for at spørge, om de vil donere præmier til et lotteri og til den auktion, jeg planlægger at holde, fortæller Frederikke Dyjak Knudsen.

Frederikke Dyjak Knudsen ønsker at uddanne sig som eventkoordinator, og derfor begynder hun efter sommerferien på den fireårige uddannelse på ZBC i Næstved.

I arbejdet med at få sat arrangementet på skinner har Frederikke Dyvjak Knudsen fundet ud af, at der er mange ting at tage højde for.

- Jeg fandt for eksempel ud af, at det jo ikke er nok at få en kunstner til at optræde. De vil også gerne have en lydmand, så jeg lærer hele tiden i forbindelse med arrangementet, fortæller hun.

-Frederikke Dyjak Knudsens plan er, at det færdige program for arrangementet skal være færdig cirka en måned før afviklingen.

Læs hele historien i Glumsø Ugeblad den 22. maj.