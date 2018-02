Se billedserie Sebastian Mikkelsen har deltaget i »Danmark har talent« på TV 2 i denne sæson, men ellers har han aldrig stået på en scene. Foto: Thomas Olsen

15 år og drag queen: - Nogen går til fodbold, jeg kan godt lide at tage makeup på

Næstved - 09. februar 2018 kl. 19:15 Af Esben Thoby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Mor! Har du set min lipgloss?

En ganske almindelig sætning, der råbes dagligt landet over i hjem med teenagere. Men når teenageren hedder Sebastian, bliver sætningen pludselig fuldstændig atypisk.

Ikke desto mindre gjalder den denne eftermiddag, da Sjællandske er på besøg i hjemmet i Mogenstrup, øst for Næstved. Mor finder lipglossen, og nu er 15-årige Sebastian næsten klar. Han har også kun brugt omtrent halvanden time indtil videre.

- Jeg skal bare lige have tøj på, så nu tager det kun et øjeblik, siger han.

20 minutter senere træder han ud fra drengeværelset. Nu er han ikke længere Sebastian. Nu er han Nelly.

For familie og venner var det absolut ingen overraskelse, og nok heller ikke for særligt mange af klassekammeraterne, da Sebastian Mikkelsen for tre år siden rejste sig op i slutningen af en time og bekendtgjorde, at han er homoseksuel.

- Da jeg var ti år, vidste jeg bare, at når jeg skulle have en kæreste, så skulle det ikke være en pige. Nogle begyndte at hviske om det, så da jeg blev 12 år, besluttede jeg mig for at sige det til alle. Min mor var ikke overrasket, for hun har nok altid vidst det, fortæller Sebastian Mikkelsen, der som barn legede med dukker og elskede at klæde sig ud - især med paryk.

Siden blev han teenager, men interessen for udklædningen forsvandt ikke. Derfor sprang han ud - igen - som 14-årig, denne gang som drag queen.

- Det er vigtigt at forstå, at det ikke er, fordi jeg vil være en pige. Det er en hobby. Nogen går til fodbold, jeg kan godt lide at tage makeup på, forklarer Sebastian Mikkelsen og uddyber:

- Det er ligesom at være skuespiller. Man kan være den, man har lyst til i et andet univers. Ja, det handler også om at være en pige som dreng eller omvendt, men der er mere i det; man opbygger en karakter.

Sebastian Mikkelsen fortæller, mens han rutineret lægger makeup på. Med på drengeværelset er også hans 14-årige kusine, Talullah Kaalund. Hun bor få kilometer væk og hjælper som regel med både sminke- og tøjvalg.

- Jeg synes, det er fedt. Da vi var små, legede vi med kjoler sammen, så vi har egentligt altid gjort det, siger hun.

Da de to hang ud sammen i sommerferien, talte Sebastian Mikkelsen for sjov om at stille op i »Danmark har talent« på TV 2. Han meldte sig til online, og ti minutter senere ringede telefonen.

- Det havde jeg overhovedet ikke regnet med. Det hele var virkelig spontant. Men de ville gerne have mig med, beretter den unge drag queen.

Programmet blev sendt i lørdags, og selvom Sebastian Mikkelsen ikke gik videre, har deltagelsen betydet alverden for ham.

- Det var første gang, jeg stod på en scene, og det har virkelig givet mig mod på mere. Det var en meget stor oplevelse at høre publikum klappe og skrige. Jeg vil gerne optræde mere, men det er svært at få kontakter, når man er så ung. Jeg håber, det giver lidt at have været i tv, men jeg tør ikke håbe for meget.

Tidligere nøjedes Sebastian Mikkelsen med at klæde sig ud som sin drag-karakter Nelly derhjemme, men efter sin audition til tv-showet har han også bevæget sig ud på gaden i pigetøj.

- Og nu ved alle det jo. Det har aldrig været en hemmelighed, men nu kan jeg sige det til alle mine venner. De har taget godt imod det og ikke været så fordomsfulde, som jeg havde troet, siger den unge drag queen, som har flest piger i omgangskredsen, men også er venner med drenge.

Det trækker ud med at få lagt makeuppen helt rigtigt, og derfor er der tid til at få en snak med mor Susi Mikkelsen, storebror Anton Mikkelsen og hans kæreste, Line Frederiksen, samt moster Heidi Kaalund. Hele familien bakker op om Sebastians hobby og livsstil.

- Da han stillede op i talentshowet, var jeg sgu bare en stolt mor. Også over, at han nu ikke længere skal gå og gemme sig. Han nyder det og har det så godt med at være Nelly, fortæller Susi Mikkelsen og fortsætter:

- Han har altid været sådan. Fra han kunne spise selv, strittede hans lillefinger. Da han var omkring fem år, og vi skulle i skoforretninger, så farede han direkte hen til sølvskoene og stod og kiggede betaget på dem.

- Som storebror har jeg det 100 procent fint med, at han er drag queen. Det er super vigtigt, at man er sig selv, uanset hvad andre synes. Han kommer til at kæmpe nogle kampe, og det er svært at se på som bror, men jeg vil passe på og beskytte ham, så godt jeg kan, siger Anton Mikkelsen.

- Jeg synes faktisk bare, det er lidt sejt. Jeg fortæller det gerne til mine venner og veninder, lyder det fra kæresten, Line Frederiksen.

Endelig er der styr på makeup og tøj, og Sebastian Mikkelsen er klar til at vise sig frem som Nelly.

- Du skal bare lige rette den ene babs, Sebastian, kommer det fra hans moster i en sætning, som meget fint illustrerer hele familiens afslappede og - undskyld udtrykket - støttende holdning til den trods alt temmelig anderledes fritidsinteresse.

Forvandlingen er enorm, og det er svært at genkende den dreng, som tog imod et par timer forinden.

- Jeg føler mig meget mere feminin nu. Jeg kunne virkelig godt tænke mig at leve af at være drag queen, men det er rigtig svært i Danmark, konstaterer Sebastian Mikkelsen, som derfor har en klar plan for fremtiden.

- Min ambition er at blive sygeplejerske. Det vil jeg rigtig gerne.

