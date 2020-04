Artiklen: 143 kørte for stærkt og 24 måtte bøde med et klip

Politiet har også tid til at lave andet end at holde øje med Axeltorv og om alle overholder coronareglerne.

Og det bliver en dyr omgang for flere, for der var 143, der blev målt til at køre for stærkt. Måling foregik i en 50 km/t-zone, og den hurtigste var oppe på 91 km/t.