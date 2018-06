Det er Kim Terp (siddende ved skærmen) og Stig Herstal, som ejer it-firmaet Aventio, der nu er flyttet fra Slagelse til Næstved. Foto: THOMAS OLSEN

14 nye arbejdspladser i Næstved

Næstved - 08. juni 2018

It-firmaet Aventio er rykket fra Slagelse til Næstved, hvor de er flyttet ind i lejede lokaler på Vadestedet. Firmaet startede med de to indehavere i marts 2014 hjemme på Kim Terps landsted i Bøgelunde, men det går stærkt for firmaet, der er i gang med nogle spændende udviklingsprojekter, så mellem jul og nytår flyttede de til Næstved for at få mere plads. Flytingen til Næstved markeres dog først med en reception for inviterede forretningsforbindelser her fredag eftermiddag, da de lige skulle på plads og finde tid i kalenderen.

Ved flytningen var her seks ansatte, i dag er de oppe på 14.

- Da vi skulle finde nye lokaler, endte vi i Næstved, fordi der set fra vores synspunkt er mere potentiale her. Her er mange spændende virksomheder, som vi kan hjælpe med it, siger Stig Herstal.

En af Aventios opgaver er at være it-chefen i mindre og mellemstore virksomheder, der ikke selv har en it-afdeling. De får blot ét telefonnummer, de skal ringe til, når deres hjemmeside, printer eller computer driller, eller de har brug for telefoni, opsætning af netværk, nye computere eller andet hardware. En anden afdeling laver hjemmesider og mindre mobile apps.

Midt i al travlheden er der også lige blevet tid til at opkøbe et firma pr. 1. juni. Her er tale om Webhalløj.dk i Sorø, der som speciale har individuelt designede websider, som kan læses effektivt fra alle mulige enheder. Af Webhalløjs tre ansatte er de to flyttet ind på Vadestedet, mens den tredje gerne vil prøve kræfter et nyt sted.

Aventio havde inden opkøbet godt 100 kunder og har nu udvidet med Webhalløj.dks cirka 70 kunder, så it-firmaet nærmer sig de 200 faste it-kunder fra stort set alle brancher.