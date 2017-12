1300 borgere kan kræve en sag behandlet i byrådet

Carsten Rasmussen anviste på byrådsmødet også en anden og lettere vej til at få en sag behandlet i byrådet.- Jeg er sikker på, at samtlige partier godt kan bruge flere medlemmer. Og flere navne på kandidatlisterne til valget. Det er en nemmere måde at få en sag behandlet at kontakte et byrådsmedlem, eller melde sig ind i et politisk parti, sagde Carsten Rasmussen. Foto: Niels Weiglin

