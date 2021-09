Se billedserie Her er mændene bag det store bolig- og butiksprojekt i Fensmark, nemlig direktør i Fensmark Brugs, Hans Larsen, og ejendomsudvikler Kenneth Bach Holmegaard fra Multi Revision. Foto: Anders Ole Olsen Foto: Anders Ole Olsen

120 nye boliger og en Coop 365: Her er planen der skal sætte liv i byen

Næstved - 22. september 2021 kl. 09:54 Af Kim Palm Kontakt redaktionen

Der står to mænd ved en majsmark i Fensmark. Spoler vi fem år ud i fremtiden står de der sikkert endnu og kan spejde ud over et område på 142.000 kvadratmeter befolket med lavprissupermarkedet Coop 365, et ubemandet tankanlæg med ladestandere, en vaskehal - plus et helt nyt boligområde, hvor nybyggere har bygget 120 boliger og skabt yderligere vækst i Fensmark.

- Vi nærmer os 5.500 indbyggere, så nu giver det mening at bygge ny butik, siger direktør i Superbrugsen Fensmark, Hans Larsen, som sammen med ejendomsudvikler Kenneth Bach Holmegaard har inviteret avisen til byen for at sætte flere ord bag planerne om det nye butiks- og boligboom i parcelhusbyen, som snart er vokset sammen med Næstved.

Her er planen

Planen er - kort fortalt - at Superbrugsen Fensmark og Coop står for butiksdelen, mens Kenneth Bach Holmegaard og hans far Klaus Bach Jensen skal udfolde boligdelen. Byens stærke brugs har indgået kompagniskab med Coop og købt grunden af den lokale landmand for 9,5 millioner kroner. Selv beholder SuperBrugsen og Coop de 25.000 kvadratmeter til realisering af en dagligvarebutik, en Coop 365, mens Kenneth Bach Holmegaard har overtaget resten af arealet, der skal befolkes med nye boliger. Parcelhuse, rækkehuse og dobbelthuse - udfoldet efter samme idéer som ligger bag udbygningen af Klosterlunden i Næstveds populære Digtervejskvarter.

- I Klosterlunden er grundene ikke opført efter en lineal, men er indpasset i terrænnet, så naturen altid er lige om hjørnet. Det samme vil vi gøre her i Fensmark, siger Kenneth Bach Holmegaard.

Ny rundkørsel

Den nye Coop 365 og det nye boligkvarter får begge adgangsvej via en ny rundkørsel ved Holmegaard Høj og vil dermed blive adgangsvej til Næstvedvej for beboerne i det nye boligkvarter samt de mange nye boliger ved Holmegaard Høj, som snart er fuldendt og færdigbygget.

SuperBrugsen Fensmark har to gange tidligere fejet konkurrenterne af banen. Rema 1000 og Fakta er begge knækket, da de trofaste kunder valgte at bakke op om Sydsjællands stærkeste Superbrugs. Men nu er situationen en anden, understreger Hans Larsen, der ser frem til at kunne byde Coops nye lavprissupermarked velkommen i byen.

- Vi har fået lavet en analyse fra Cowi. Her fremgår det, at der allerede i dag er et tilstrækkeligt grundlag for en ny stor dagligvarebutik. Og så får kunderne også mulighed for at handle dagligvarer efter klokken 20. Det er gode nyheder i en by med mange pendlere og mange, der har skiftende arbejdstider, siger Hans Larsen.

Godkendt

Ejerkonstruktionen bag den nye Coop 365 er ikke på plads endnu. Det kan f.eks blive Fensmark Brugs, der selv står for driften. Det kan ske i et kompagniskab med Coop eller den kan drives helt og holdent af Coop.

- Der er mange muligheder, men vi ser fremad og det vigtigste er, at vi får bygget en ny butik og Kenneth og Claus får bygget nye boliger i byen. Det skal nok blive godt, siger Hans Larsen.

Politikerne i Plan- og erhvervsudvalget har netop godkendt køreplanen for byggeriet i form af et lokalplanforslag, der skal sendes i offentlig høring. Så nu venter der noget af en opgave med at få udstykket grunde til boliger, bygget butik, tankanlæg og vaskehal og skabt infrastruktur i området, der sikrer nem adgang til naturen og Næstved-vej.

- Det skal nok lykkes. Vi er jo begge rundet af Fensmark og klar til at tage dialogen med alle de folk vi møder i Brugsen og i lokalområdet, lyder det fra de to mænd i majsmarken.