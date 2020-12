50 trafikanter kørte for stærkt på Nyvej og Bavelsevej. Foto: Peter Andersen

12 klip: Hver tredje kørte for stærkt

Det gik alt alt for stærk for alt alt for mange, da politiet tirsdag mellem kl. 17.06 og 19.43 tjekkede, om trafikanterne kunne holde det rette tryk på speederen.