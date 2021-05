Politiet var på gaden hen over weekenden. Modelfoto: Kenn Thomsen

1075 trafikanter farttjekket i weekenden

Politiet har haft travlt hen over weekenden.

Det var sat fartmålere op fem forskellige stder i kommunen - Fuglebjerg, Tappernøje, Brandelev og to steder i Næstved.

Der blev uddelt seks klip i kortene til de 37, der kørte for stærkt.

I Tappernøje var der to motorcyklister, der på Hovedvejen havde så travlt, at de begge blev med et krav og betinget frakendelse.