1000 flere ledige skal ud på virksomhederne

Næstved - 12. februar 2020

Af Robert Andersen

Næstved: Det var oprindeligt Næstved Erhvervsforening, der havde inviteret sig selv på kaffe og en god snak, om hvordan de kan være med til at løfte Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalgets nye mål om, at mange flere skal gøres parat til arbejdsmarked i rigtige virksomheder.

Helt præcist kan man i måltallene for beskæftigelsesplanen læse, at 1000 flere skal i virksomhedsrettet aktivering. Det svarer til 55% af Center for Arbejdsmarkeds samtlige aktiveringer.

Der skal skrues op Målet er vigtigt, for i budgettet for 2020 skal kommunen spare mere end 25 millioner kroner. Det kan kun lykkes, hvis virksomhederne vil hjælpe flere ledige i beskæftigelse, og i den forbindelse er den enkelte lediges møde med virkeligheden centralt.

- Det er helt afgørende, at flere arbejdssøgende hurtigere kommer ud og møder virkeligheden i virksomhederne; gerne gennem nogle af de mange ordninger, kommunen kan tilbyde. Det gælder især de arbejdssøgende, som er et stykke væk fra et rigtigt job, siger formand for Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget Anette Brix.

Hun mener, der er vigtigt, at de skruer op for en endnu tættere dialog med virksomhederne i kommunen.

- Heldigvis er rigtig mange lokale virksomheder virkelig gode til at åbne døren for mennesker, som skal have lidt ekstra eller anderledes hjælp. For eksempel kunne vi jo se, at der var mere end 200 deltagere, da vi uddelte vores sociale pris, siger hun.

Aftalte nyt møde Formand for Næstved Erhvervsforening, Torben Johansen er ligesom Anette Brix glad for en tættere dialog.

- Mange af vores medlemmer har brug for arbejdskraft, og vi vil gerne være med til at løfte det samfundsansvar, det er at hjælpe flere til at blive selvforsørgende, siger Torben Johansen.

Han mener, det er klart, at det kræver, at Næstved Kommune også styrker deres virksomhedsrettede indsats.

Skal der flere i forskellige former for praktikker kræver det, at jobcentrets konsulenter kender virksomhederne, så de kan matche krav og behov med mennesker, der har en mulighed for at få succes., slår han fast.

- Jobcentret skal også hurtigt kunne træde til, hvis der opstår problemer, der skal løses for den enkelte ledige, siger han.

Mødet mellem Næstved Erhvervsforening og Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget var så vigtigt for begge parter, at man skiltes og gav hånd på at mødes igen for at følge op.

Flere initiativer kom på bordet, og dem vil der nu blive arbejdet videre med at konkretisere i fællesskab - blandt andet rekrutteringslister og virksomhedsbesøg.

