10 sigtet efter politiets morgenkontrol

I den forbindelse blev tre sigtet for at have benyttet håndholdt mobiltelefon, en blev sigtet for ikke at have trekant bag på sin traktor og en blev sigtet for at overskride spærrelinje ved overhaling.

Derudover blev en sigtet for ikke at have kørt med sikkerhedssele, en anden blev sigtet for at have kørt på en ulovlig knallert, en blev sigtet for ikke at tegnet forsikring til knallert, en for ikke at have indregistreret sin knallert og en for at køre på knallert, selvom pågældende var frakendt førerretten.