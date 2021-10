Se billedserie ? Nu har I fået kørekortet, siger Hannah Plaschke (t.v.) fra kursusudbyderen Ivækst om de digitale færdigheder, som Mikala Pedersen og Manja Jensen har fået som digitale koordinatorer. Foto: Helle Hansen

10 minutter og så videre

Næstved - 13. oktober 2021 kl. 13:34 Af Helle Hansen Kontakt redaktionen

Der er cirka 10 minutter til hver snak mellem jobsøgere og virksomheder, der på forhånd har fået noget info om hinanden, så det er nemmere at udvælge dem, man gerne vil snakke med.

Her er en del lokale virksomheder men også nogle fra nabokommunerne, da der i regi af Den Digitale Handelsby i Næstved tirsdag sidst på eftermiddagen er matchmaking mellem digitale koordinatorer og mindre virksomheder med digitale behov.

Vildt websalg - Vores websalg steg 88 procent under coronanedlukningen. Fordi børn og børnebørn sendte chokolade til bedsteforældrene, der også sendte chokolade den anden vej. Det var vi ikke lige forberedt på, siger Jan Elmelund, ejer og direktør i Økoladen i Vordingborg.

Totalt set er Økoladens omsætning steget 27 procent under coronanedlukningen, så nu har Jan Elmelund fået blod på tanden og søger en, der er dygtig til at kommunikere på de sociale medier og kan fortælle historierne om, hvordan chokoladen bliver skabt og kan være med til at udvikle hjemmesiden til eksport og meget andet.

- Vi er ikke selv digitale specialister, og nu er vi ved at løbe tør for benzin, siger han, der derfor søger en, der om ikke fra start så på sigt kan blive ansat på fuld tid og have styr på alt det digitale.

Blandt de, der er forbi bordet til en snak, er Camilla Norup fra Næsted, der i sommer blev færdig som handelsøkonom.

- Det her kursus har givet mig de kvalifikationer, jeg mangler for at kunne søge de job, jeg gerne vil have, siger hun, der synes, digital markedsføring er virkelig spændende.

- Og det er rart, at man kan mødes her og få en mulighed for at vise, hvem man er og hvad man kan, siger hun.

Den nørdede afdeling Allan Melander hører til i en lidt mere nørdet boldgade.

Mens den økologiske chokolade er noget, alle kender, så har han udviklet og sælger nogle mellemlæg, der skal give luft mellem pallerne i store fryserum, så indfrysningen af maden går hurtigere og sparer energi og dermed også CO2.

Hans enmandsfirma FreezeTeq holder til på Maglemølle, og han søger en digitalt dygtig person på fuld tid.

- Sådan nogle mellemlæg har alle mulige forskellige betegnelser, så hvordan får jeg fat på kundeemnerne og gør opmærksom på, at de her mellemlæg eksisterer, siger han, der ikke er overbevist om, at beslutningstagerne i alle de interessante virksomheder kender hans produkt. Artiklen fortsætter under billedet.

Regitze Hansen tager en snak med Allan Melander fra FreezeTeq, som sælger energi- og dermed også CO2beparende mellemlæg til fryserum. Men hvordan får man lige det budskab ud over rampen? Foto: Helle Hansen

Regitze Hansen kan godt se idéen i hans opfindelse. Hun har selv arbejdet med frys og har set selv set, hvordan der var forskel på, hvor hurtigt varer nåede frysepunktet.

- Det lyder rigtig spændende, siger hun, der er uddannet multimediedesigner og har arbejdet meget med salg.

Så lyset De ledige fra Næstved er blevet undervist sammen med nogle fra København.

Mikala Pedersen og Manja Jensen synes, at der har været stor forskel på deltagerne, da der er mange flere akademikere blandt de ledige i København. Men kurset har alligevel gjort en stor forskel.

- Jeg har endelig fundet ud af, hvad jeg gerne vil arbejde med fremover, siger Manja Jensen fra Fuglebjerg, som oprindeligt er kontoruddannet indenfor offentlig administration.

- Det har virkelig været svært nogle gange, men søgeoptimering er virkelig spændende, og jeg er gået i gang med et nyt onlinekursus, siger Manja Jensen.

Mere trafik Imens er Birgitte Bruun Rasmussen fra Tekstilmagi i gang med en snak med Lars Schelde, der allerede har en del erfaring med digital markedsføring og er klar til at starte som freelance, hvis ikke han får et fast job.

- Folk siger tit, at de ikke vidste, jeg lå her, så jeg vil gerne have mere trafik på min hjemmeside, siger hun.

Der blev snakket igennem, noteret og lavet aftaler om mere uddybende samtaler, så der skal nok komme jobs ud af møderne denne eftermiddag. Og ellers er der også stadig muligheder hos de tilmeldte de virksomheder, der ikke dukkede op på grund af sygdom men stadig er meget interesseret i at få en digital koordinator ansat.

Lars Schelde vil gerne arbejde som freelancer for Birgitte Bruun Rasmussens Tekstilmagi. Foto: Helle Hansen